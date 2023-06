Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 50 anos de idade era investigado por violência doméstica contra a sua companheira e acabou preso pela Polícia Civil (PC), na sexta-feira, 23, por posse ilegal de arma de fogo em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, a cerca de 25 km da capital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as investigações da polícia revelaram que ele utilizava as armas para ameaçar a vítima. Por isso, a 2ª Vara Criminal de Porto Nacional expediu mandados de busca e apreensão em duas residências do suspeito

A polícia encontrou e apreendeu em uma das casas uma espingarda, uma carabina e munições intactas. Em seguida, os agentes prenderam o suspeito de ameaça e violência doméstica e o levaram até a 72ª Delegacia de Polícia, pelo flagrante de posse ilegal de armas de fogo.