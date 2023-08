Um suspeito de 36 anos esfaqueou um homem de 50 anos, no abdômen, em um bar, e o perseguiu até o hospital, em Ponte Alta do Bom Jesus, região sudeste do Estado, na noite de quinta-feira, 10.

De acordo com o relato policial, depois de agredi-lo, por volta das 19h, o suspeito ainda saiu em perseguição da vítima até o hospital com a intenção de continuar com as agressões.

O homem foi socorrido e em seguida encaminhado ao Hospital de Dianópolis, onde se encontra internado até o momento do registro do Boletim de Ocorrência.

Policiais militares saíram à procura do suspeito e o encontraram na casa de sua mãe. A faca utilizada na agressão não foi localizada.

Ainda não sabe o que motivou a agressão. Segundo informações do suspeito à polícia, ele pegou a faca na casa de outro homem que presenciou a agressão.