Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada desta segunda-feira, 10, a Polícia Militar prendeu um homem de 49 anos, na avenida Palmas Brasil, na quadra 604 Sul, região sul da capital, suspeito de furtar um notebook Samsung de cor cinza.

De acordo com a corporação, uma equipe do 1º batalhão, patrulhava a quadra quando a guarnição viu um homem com o aparelho, que tentou fugir ao ver a viatura.

Ao ser abordado, o suspeito não soube informar a procedência do aparelho. Os policiais constataram que o notebook não era do homem e que ele não poderia comprovar sua origem.

Ainda conforme a PM, o suspeito foi conduzido, juntamente com o notebook, à central de flagrantes. No local, os militares encontraram a vítima que havia acabado de fazer um boletim de ocorrência pelo furto do aparelho.

O caso foi entregue aos cuidados da Polícia Civil.