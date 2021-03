Vida Urbana Homem de 49 anos é preso com rifle calibre 22 em Campos Lindos, norte do Estado Além da arma; a polícia aprendeu nove munições intactas e uma motocicleta; suspeito contou que é de Balsas (MA)

Um homem, 49 anos, foi preso nesta quinta-feira, 4, em Campos Lindos, cidade distante a 462 km de Palmas. De acordo com a Polícia Militar (PM), com o suspeito foram localizadas uma arma de fogo tipo rifle calibre 22, nove munições intactas e uma motocicleta. Ainda segundo a PM, durante patrulhamento a polícia se deparou com o suspeito transitando em uma moto...