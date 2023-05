Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada desta segunda-feira,29, a Polícia Militar prendeu um homem de 48 anos, por tráfico de drogas, no setor Lysan, em Guaraí, região noroeste do estado, quando o suspeito saía de uma residência.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava saindo de uma residência quando percebeu a presença da viatura, que realizava um patrulhamento no setor Lysa, tentando se esconder dos agentes militares.

A equipe militar percebeu a atitude suspeita e realizou a abordagem, encontrando em posse do indivíduo duas pedras de crack, que havia acabado de comprar na casa em que havia saído. Ele ainda informou que comprava as drogas no local há cerca de um ano.

Ainda segundo os agentes militares, ao chamar o proprietário da casa que permitiu a entrada da polícia, foram localizados 21 pedras de crack, em um pote, três botijões de gases, uma caixa de som e R$198 em dinheiro.

Diante dos fatos, a Polícia Militar conduziu os suspeitos para a Central de Flagrantes de Guaraí, juntamente com as drogas e objetos apreendidos.