Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 46 anos de idade acabou preso em flagrante no sábado, 2, na região norte de Palmas, por porte ilegal de arma de fogo.

Militares do 1° Batalhão de Polícia Militar receberam informações sobre o suspeito e atenderam a ocorrência. Ao chegarem no endereço informado encontraram o homem com uma mochila, onde transportava uma espingarda e duas munições.

Ao confirmarem o delito os militares deram voz de prisão ao homem e o conduziu à Delegacia de Polícia para ser apresentado à autoridade policial.

A arma de fogo e as munições foram apreendidas e apresentados junto com o autor na delegacia de polícia.