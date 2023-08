O corpo de um homem de 46 anos foi encontrado no domingo, 6, por volta das 8h nos fundos de uma residência, localizada na rua Bela Flor, no setor Maracanã, em Araguaína.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima possuía lesões do lado esquerdo do rosto e perfuração na costela do lado direito por disparo de arma de fogo.

Dois vizinhos, um de 45 e outro de 49 anos informaram aos agentes que durante a noite teriam ouvido um barulho estranho, mas pensaram que se tratava de uma bombinha soltada por crianças e quando amanheceu o dia deparam com a vítima morta dentro de uma rede.

Ainda segundo a PM, as testemunhas informaram que a vítima era um usuário de drogas e conhecido na região.

O corpo do homem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML)e a equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local.

Os agentes militares realizaram diligências, mas não encontraram o suspeito. A Polícia Civil (PC) de Araguaína investiga o caso.