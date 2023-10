Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 8, um homem de 46 anos suspeito de ter agredido sua companheira com uma barra de ferro, na zona rural de Palmeiras do Tocantins.

Segundo a polícia, a guarnição deslocou até a Unidade de Saúde de Aguiarnópolis, local em que a vítima relatou que foi agredida. A vítima disse aos policiais que durante a agressão, o homem verbalizava que “quebraria suas pernas” além de matá-la.

A mulher foi socorrida pelo filho e após atendimento foi transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tocantinópolis com suspeita de fratura em uma das pernas.

As equipes da PM deslocaram até o endereço e localizaram o suspeito com uma arma de fogo, do tipo espingarda e ainda frascos de chumbo, pólvora e espoleta.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Tocantinópolis, juntamente com o armamento apreendido, para os procedimentos cabíveis.