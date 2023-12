Um homem de 44 anos com mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Porangatu (GO), foi preso na tarde de quarta-feira, 20, no distrito de Dorilândia, localizado no município de Sandolândia, região sudoeste do Tocantins. Identificado pelas iniciais S.A.F.. Ele é suspeito de estuprar uma adolescente em 2008.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em Porangatu (GO). A vítima era uma adolescente com menos de 14 anos. O abuso passou a ser considerado estupro de vulnerável somente em 2009, após alteração legislativa.

As investigações tiveram início após informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Ministério da Justiça, de que o suspeito estaria no estado do Tocantins. O homem é considerado foragido da justiça desde 2012.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado em uma fazenda no distrito de Dorilândia e levado para a 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Alvorada.