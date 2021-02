Vida Urbana Homem de 43 anos morre dentro de restaurante em Araguaína após sofrer parada cardíaca As equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda tentaram reanimá-lo, porém, a vítima não resistiu

José Luiz Dias da Silva, 43 anos de idade, morreu na tarde deste sábado, 27, após sofrer uma parada cardíaca. No momento, o homem estava almoçando em um restaurante no Setor Jardim Filadélfia, em Araguaína, norte do Estado. Conforme noticiou o G1 Tocantins, testemunhas contaram que a vítima estava almoçando quando começou a se sentir mal. O portal ainda inform...