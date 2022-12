Vida Urbana Homem de 43 anos é preso suspeito de porte ilegal de arma de fogo em Porto Nacional Durante patrulhamento rural na Operação Safra, neste sábado, 17, policiais prenderam o homem após localizar uma arma do tipo rifle, calibre 22 LR, arremessada do veículo que o suspeito conduzia

Na tarde deste sábado, 17, por volta das 17h40min, na TO-455, próximo ao km 34, em Porto Nacional, região central do estado, em patrulhamento rural na Operação Safra, policiais militares do 1° Batalhão de Polícia Militar, prenderam um suspeito de 43 anos, após localizarem uma arma do tipo rifle, calibre 22 LR, arremessada do veículo do suspeito durante a operação. De acordo...