Redação Jornal do Tocantins

Militares cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 41 anos por tráfico de drogas. O mandado expedido pela 4ª Vara Criminal e Execuções Penais de Palmas no dia 3 de agosto foi cumprido na manhã do dia seguinte, sexta-feira, 4.

Segundo a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento na rua Francisca Galvão, bairro Vale do Sol e avistou dois homens, um deles possuía características repassadas à equipe, que realizou abordagem e verificou nas buscas ao sistema um mandado em aberto contra o homem.

De acordo com a síntese da decisão descrita no mandado de prisão, não constava nos autos o paradeiro do homem, assim, o juiz determinou a prisão em seu desfavor “para dar início ao cumprimento da pena”.

“Converto a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, nos termos da sentença condenatória, ou seja, 1 ano e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime aberto”, cita a decisão.