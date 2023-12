Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu na madrugada de sábado, 16, um homem de 41 anos, suspeito de matar o irmão, de 23 anos, com golpes de faca. O crime ocorreu em Marianópolis do Tocantins, centro-oeste do estado.

A polícia informou que quando os militares chegaram no local, encontraram o jovem sem vida.

A sobrinha dos envolvidos, disse aos policiais que o tio era usuário de drogas. De acordo com ela, ele chegou em casa alterado e entrou em uma discussão com o irmão que terminou em luta corporal.

Conforme os militares, após realizarem o isolamento do local e acionar a perícia, os agentes saíram em diligência e localizaram o suspeito a cerca de 500 metros do local da ocorrência.

Segundo a polícia, o suspeito relatou que estava em casa quando seu irmão chegou o chamando de vagabundo e dizendo que ia lhe dar “uma lição”, os dois iniciaram a briga e ele desferiu três golpes de faca contra a vítima.

O local foi periciado e o corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais militares conduziram o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis ao caso.