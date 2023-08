A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo, 13, um homem, de 39 anos suspeito do roubo de uma moto Honda/Biz 125, cor vermelha, um celular e bolsa com documentos, além de cartões de banco e R$ 10, na residência de uma mulher no setor Morada do Sol, região sul de Palmas.

De acordo com a Polícia Militar, no local a vítima informou que estava em casa e quando foi abordada por dois homens, que anunciaram o assalto e simularam estar armados.

Durante patrulhamento das equipes no setor Sol Nascente, na rua Rocha, os policiais encontraram um dos suspeitos empurrando a motocicleta, fizeram a abordagem e confirmaram que se tratava da moto roubada.

O suspeito disse à polícia que o comparsa havia fugido com os outros pertences da vítima.

Ainda conforme a corporação, a polícia apresentou o homem à delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Após os procedimentos, a motocicleta foi entregue à vítima na delegacia.