Um homem de 38 anos, suspeito de matar uma mulher de 36 anos, acabou preso pela Polícia Militar (PM), no domingo, 3, em Silvanópolis, região central do Estado.

Segundo a corporação, testemunhas relataram que o suspeito e a vítima iniciaram uma discussão em uma distribuidora, no centro da cidade, e depois saíram.

As testemunhas informaram também à equipe que as agressões começaram no interior da residência e instantes depois, o suspeito agrediu a vítima com facadas e pedradas na rua, em frente à residência. A mulher morreu no local.

Ainda de acordo com a polícia, segundo relatos, após as agressões à vítima, o homem tentou se matar.

O suspeito foi levado ao Hospital de Silvanópolis. Os policiais foram até o local e deram voz de prisão ao homem. Ele foi encaminhado ao Hospital de Porto Nacional.

A equipe policial realizou os procedimentos na delegacia de Polícia Civil (PC), e o suspeito ficou hospitalizado sob custódia da Polícia Civil.

A perícia foi acionada e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima.

O suspeito é acusado de outro homicídio, cometido contra um homem de 25 anos, em janeiro de 2022, em Silvanópolis. Ele é suspeito de atirar contra a vítima e fugir do local.

O homem chegou a se apresentar na delegacia de Polícia Civil, na presença de um advogado, e atualmente responde ao crime em liberdade.