Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 37 anos, condenado pela 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia, pelo crime de homicídio qualificado acabou preso em Miranorte, centro-oeste do Estado, pela Polícia Civil (PC-TO) na manhã desta quinta-feira, 19, de acordo com a Secretaria da segurança Pública (SSP).

Conforme a pasta, a prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão definitiva.

A diretora de Inteligência da PC, a delegada Luciana Midlej, disse por meio de assessoria que o mandado de prisão em desfavor do homem foi expedido no dia 7 de maio de 2018. “Após esse compartilhamento de informações e levantamentos efetuados pelo Núcleo de Busca e Operações da Diretoria de Inteligência Policial, conseguimos localizar o foragido e efetuar a captura”.

De acordo com a SSP, o homem foi levado à 66ª Delegacia de Miranorte e após os procedimentos legais cabíveis será encaminhado para a unidade prisional da região, e ficará à disposição do Poder Judiciário de Goiás, que deve proceder ao recambiamento do condenado.

Ainda conforme a secretaria, a ação policial ocorreu no âmbito da Operação Paz que ocorre em todo o país, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas.

Além do Tocantins, participam da Operação Paz os estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Roraima.