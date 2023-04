Redação Jornal do Tocantins

Após ocorrer um acidente de trânsito entre dois veículos na tarde de sábado, 15, em Porto Nacional, região central do Estado, a Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem de 36 anos suspeito de conduzir veículo sob efeito de álcool. Não houve feridos.

De acordo a equipe, militares do 5º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. No local a corporação constatou que o condutor de um dos veículos envolvidos apresentava sinais de embriaguez.

A PM informou que segundo uma testemunha, o autor perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva, não conseguiu fazer a manobra apenas em sua pista, e colidiu com o outro veículo que transitava na via.

A polícia deu voz de prisão ao condutor que conforme os militares, ainda tentou resistir à prisão. O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para realização dos demais procedimentos.