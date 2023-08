Um homem de 35 anos, identificado pelas iniciais P.H.L.S, morreu a tiros, no domingo, 13, por volta das 22h16, na rua 15 do setor Santa Fé, região sul da capital.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local, a vítima estava caída no chão, sem sinais vitais. Os policiais encontraram várias cápsulas de calibre 40, em volta do corpo.

Conforme o relatório, testemunhas informaram que dois homens em uma moto de cor preta se aproximaram e um deles desceu da garupa e atirou contra a vítima. Os suspeitos fugiram na motocicleta sentido a Avenida Goiás do Aureny II.

Ainda segundo a polícia, a vítima tinha passagens policiais por furto, roubo, receptação e tráfico de drogas.

A perícia e o Instituto Médico Legal estiveram no local do crime.