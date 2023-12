A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito e indiciou um homem, de 34 anos, suspeito de atropelar o policial militar Jaime Rodrigues Lima Filho, de 48 anos, pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal gravíssima, na quinta-feira, 7. O acidente ocorreu no dia 2 de novembro, na Avenida Palmas Brasil Norte, em Palmas. O nome do suspeito não foi divulgado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito que conduzia um carro colidiu com o policial militar que atravessava a rua.

Segundo a pasta, a Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou sinais de embriaguez no condutor, como olhos vermelhos, sonolência e odor de álcool. O motorista foi orientado a realizar o teste do bafômetro, mas recusou-se.

Ainda conforme a secretaria, os policiais prenderam em flagrante o suspeito e o conduziram à Unidade Penal Regional de Palmas, mas ele foi liberado após audiência de custódia.

Segundo a SSP, a vítima permanece hospitalizada em estado grave no Hospital Geral de Palmas (HGP).

O delegado Márcio Girotto, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Trânsito (DRCT), explicou por meio da assessoria que durante o inquérito ficou evidenciado que a causa do acidente foi a alta velocidade em que o motorista trafegava pela via. "Em depoimento, o condutor relatou que o pedestre atravessou a rua de maneira inesperada e que ele não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão”.

Ainda conforme o delegado, apesar do suspeito ter permanecido no local e prestado todo socorro necessário à vítima, “a perícia apontou que o excesso de velocidade foi a verdadeira causa do acidente, resultando no seu indiciamento".

O relatório policial será encaminhado ao Ministério Público Estadual para as devidas providências.

As penas para os crimes mencionados variam de 2 a 5 anos de reclusão.