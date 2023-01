Vida Urbana Homem de 34 anos é preso suspeito de furtar fios elétricos em Araguaína Denúncia anônima levou Guarda Metropolitana a flagrar rapaz com pedaços de fios em uma sacola na Praça das Nações

Na madrugada desta segunda-feira, 2, a Guarda Municipal prendeu um homem de 34 anos, em situação de rua, após receber denúncia anônima de furto, via telefone e flagrou o suspeito com pedaços de fio branco (tipo cordão paralelo) e fios pretos (tipo cabo PP), na Praça das Nações, setor central em Araguaína, na região norte do Tocantins. De acordo com o Boletim de Oco...