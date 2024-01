Um homem de 33 anos, com mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal da Comarca de São Sebastião (SP), foi preso na manhã de quinta-feira, 4, no município de Axixá do Tocantins, região extremo norte do estado. Identificado pelas iniciais G.G.S.. Ele é suspeito de estuprar a sobrinha em 2016.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o crime ocorreu em na cidade de São Sebastião (SP). A vítima tinha menos de 14 anos.

As investigações tiveram início após informações da Polícia Civil de São Paulo, de que o suspeito estaria no estado do Tocantins. Ele é condenado a 16 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Ainda segundo a Secretaria, o suspeito se apresentava com o documento de identidade do irmão morto, para não ser identificado pelos policiais.

Ele foi levado para a Cadeia Pública de Axixá do Tocantins.