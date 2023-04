Redação Jornal do Tocantins

Um homem identificado como Marcos Ferreira da Silva, de 33 anos, natural de Nova Crixás (GO) foi encontrado morto na quarta-feira, 12, no Jardim Buritis em Gurupi, região sul do estado. Ainda não se sabe a causa da morte.

Ao JTo, a mãe da vítima, uma auxiliar de serviços gerais de 50 anos, disse possuir poucas informações sobre o que ocorreu. “A gente ainda não sabe o que aconteceu, só encontraram ele morto. Teve testemunhas do local que disseram que antes dele morrer ele estava sendo perseguido. Mas amanhã quando eu tiver mais tranquila vou procurar a delegacia para saber direito”.

No depoimento prestado à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil do município na quarta-feira, 12, ela disse que o filho estava desaparecido desde segunda-feira, 11, quando saiu do trabalho e não retornou para a casa. E que o filho era usuário de drogas.

Ela contou que testemunhas alegaram que um veículo parou e deixou Marcos no local. E que ele teria corrido e pedido socorro por acreditar que uma pessoa tentava matá-lo. Ele ainda tentou parar os veículos que ali transitavam, e que após isso passou mal e faleceu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do órgão, onde foi submetido a exames periciais para apontar as causas da morte.

De acordo com a pasta, até o momento não se tem indícios de crime, mas se os laudos apontarem o contrário, a 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) irá conduzir as investigações.