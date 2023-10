Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil prendeu na noite de terça-feira, 10, um homem de 32 anos, suspeito de espancar violentamente uma mulher, de 49 anos, durante tentativa de latrocínio, na quinta-feira, 5, em Araguaína, norte do estado. A vítima teve fraturas cranianas e perdeu massa encefálica.

Conforme divulgado, a prisão foi realizada em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal de Araguaína após a identificação do suspeito por meio de investigação da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR).

De acordo com a polícia, o crime ocorreu às 6h30, quando a mulher estava indo a pé em direção ao seu trabalho. Quando o suspeito praticou, uma tentativa de latrocínio, espancando a vítima até deixá-la em coma e fugindo do local com seus pertences.

“As agressões contra a vítima foram feitas com ‘capacetadas’ na cabeça, sendo tão graves que, segundo informações preliminares, a vítima teve sérias fraturas cranianas, chegando a perder massa encefálica”, disse o delegado-chefe da DRR, Felipe Crivelaro, por meio da assessoria.

Ainda segundo a polícia, um veículo Fiat, modelo Siena teria dado apoio ao suspeito na sua fuga, mas os agentes constataram que o suspeito do crime teria induzido o motorista do carro para acreditar que estava apenas o socorrendo.

A polícia não informou onde o suspeito foi capturado. Ele foi levado para a unidade penal de Araguaína.