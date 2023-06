Na noite de terça-feira, 6, por volta das 19h50, um homem de 32 anos foi morto por nove disparos de uma arma de fogo, em frente a sua residência, na rua das Mirindibas, localizada no residencial Topázio, em Araguaína, região norte do estado.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a esposa da vítima, informou a guarnição que o marido teria chegado em uma moto de modelo Honda/NXR 160, de cor preta e a chamou para abrir o portão, quando ela ouviu os disparos de tiros, de uma arma de fogo e se refugiou na casa.

Ainda segundo a Polícia Militar, outro homem, de 29 anos, informou que se deparou com a vítima caída no chão e dois suspeitos realizando uma fuga em uma moto, não identificada. A vítima possui passagem pela polícia por crime de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e ameaça.

A perícia esteve no local e apontou nove perfurações de possivelmente de uma arma de fogo, calibre 38. O Samu, a Polícia Técnico Científica e o Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local. Após a confirmação do óbito houve a retirada do corpo.