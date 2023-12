A Polícia Civil do Tocantins prendeu um homem de 31 anos suspeito de ser mandante do assassinato de homem de 29 anos, não identificado. O crime ocorreu no dia 5 de setembro deste ano e a prisão, na terça-feira, 13, em Fátima, região central do estado.

Conforme divulgou a Secretaria da Segurança Pública, o motivo do crime seria vingança. Um irmão do suspeito teria sido morto pelo homem que foi assassinado em setembro por golpes de faca em uma praça pública no município.

O delegado Fabricio Piassi, responsável pela ação, informou, por meio da assessoria, que o suspeito ameaçava testemunhas e envolvidos no crime durante as investigações.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Porto Nacional.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi levado para Unidade Penal Regional de Porto Nacional.