Na noite de quinta-feira,11, por volta das 19h45, Clevis Passos Nunes, de 31 anos, foi morto com dois disparos de uma arma de fogo, dentro da sua residência. A mãe, esposa, irmã e sobrinha estavam na casa no momento em que os autores invadiram a residência. Elas foram trancadas no quarto, enquanto a vítima era morta.

De acordo com o relato policial, ao chegar no local, encontraram o corpo de Clevis Passos no chão com duas perfurações de tiro nas costas e hemorragia.

Em depoimento à polícia, a sobrinha da vítima que mora na residência, relatou que um dos autores era alto e branco e usava roupas pretas. Ele possuía uma tatuagem com uma frase no braço esquerdo e estava com a arma tipo pistola. O outro é moreno de altura baixa e usava camiseta preta com estampas.

Ainda segundo o relato da sobrinha, os dois autores entraram na residência e apreenderam os celulares de todos na casa. Depois todas as mulheres foram trancadas dentro de um quarto.

Um menor de 16 anos confirmou as características apontadas pela sobrinha e detalhou que a moto era uma Honda, modelo Titan Start 160, de cor azul, sem placa de identificação. A testemunha viu a moto passar várias vezes na rua da residência, minutos antes do crime.

A perícia esteve no local e apontou duas perfurações de bala nas costas da vítima, compatíveis com pistola calibre 9 mm. O Samu e o Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local. Após a confirmação do óbito houve a retirada do corpo.

Clevis Passos tinha passagem pela polícia por transportar mercadorias ilegais, segundo o boletim policial.