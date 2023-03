Na manhã deste domingo, 26, Mergulhadores da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS) resgataram o corpo de Salmon Lina Pereira, 30 anos, que se afogou na Praia do Funil, em Miracema do Tocantins, região central do Estado, quando nadava no final da tarde de sábado, 25.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) Caroline Rodrigues, que estava com Salmon, foi salva por pessoas que estavam no local e não sofreu lesões.

A ações dos bombeiros militares nas buscas começaram ainda no sábado, 25, após serem acionados por volta das 16h15.

Os militares retomaram as buscas na manhã deste domingo, localizaram e retiraram o corpo de Salmon, que estava a cerca de 10 metros do ponto onde ele desapareceu.

Segundo os Bombeiros, conforme relatos de algumas testemunhas, o afogamento ocorreu ao lado da rampa de acesso das embarcações, onde há um banco de areia. De acordo com informações, Salmon Lina estava no local, com a água na altura da cintura e a cerca de três metros da rampa, separado por um desnível de cerca de cinco metros de profundidade.

De acordo com o sargento Robson Rocha Ferreira, que estava nas buscas de sábado, disse por meio de assessoria que “o afogamento teria ocorrido quando o rapaz tentou atravessar a nado o espaço entre o banco de areia e a rampa, quando a correnteza o puxou para a margem oposta, ele tentou voltar ao banco de areia, se cansou e afundou”, explicou.

Afogamentos

Conforme o CBM, a morte de Salmon Lina eleva para 12 o número de afogados este ano, no Tocantins. Em janeiro, foram seis e em fevereiro, três afogamentos fatais. Em março, já são outros três casos.

Em 2022, o estado todo fechou o ano com 68 mortes. Em setembro, mês com maior número, ficou com oito ocorrências do tipo.

Nos meses de abril, maio, junho, agosto e outubro, foram sete mortes em cada mês.