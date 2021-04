Vida Urbana Homem de 29 anos morre em confronto com a Polícia Militar após invadir casa de policial em Buriti Rapaz tinha passagens pela polícia por crimes de frutos e roubos e também era foragido da Justiça do estado do Maranhão

Um homem de 29 anos morreu em Buriti do Tocantins, no norte do estado, durante um suposto confronto com a Polícia Militar neste sábado, 10. O rapaz tinha passagens pela polícia por crimes de frutos e roubos e também era foragido da Justiça do estado do Maranhão. O nome dele não foi divulgado pela Polícia Militar (PM) e nem o crime pelo qual ele era foragido no Maranhão. Segundo inform...