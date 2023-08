Vida Urbana Homem de 28 anos morre em hospital após ser esfaqueado em Taguatinga Janilson Castro da Silva, natural de Barreiras (BA) morreu durante atendimento, na noite de segunda-feira, 31. Suspeito é um homem de 21 anos que fugiu na moto da vítima

Natural de Barreiras (BA), Janilson Castro da Silva, de 28 anos, morreu na noite de segunda-feira, 31, após ser esfaqueado, em Taguatinga, cidade localizada na região sudeste do Estado. De acordo com o relato policial, a vítima chegou a dar entrada no hospital da cidade, e morreu durante o atendimento. Conforme a Polícia Militar, a equipe se deslocou até o local...