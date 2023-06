Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 27 anos acabou preso por tráfico de drogas em Peixe, na sexta-feira, 2, durante uma operação policial contra a criminalidade. Segundo a polícia, apreenderam mais de 50 porções de cocaína, dinheiro e objetos furtados que estavam na posse do homem.

A suspeita é que o homem esteja envolvido com a receptação de produtos roubados. De acordo com a polícia, a operação iniciou em razão da investigação de um furto, ocorrido em um rancho, na cidade de Peixe, e cumpriram um mandado de busca e apreensão da residência do suspeito.

Ainda durante as investigações, a polícia afirma que constatou que o suspeito ainda utilizava a casa como ponto de venda de drogas e que recebia objetos furtados ou roubados de usuários como pagamento por entorpecentes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, durante o cumprimento da ordem judicial os policiais civis apreenderam 51 porções de cocaína, três pinos e uma pedra da mesma droga, R$ 450 em dinheiro e outros objetos de origem ilícita.

A polícia identificou que o homem usava tornozeleira eletrônica e já cumpria pena por tráfico de drogas em regime semiaberto, dessa forma, como acabou preso em flagrante por tráfico e receptação, ele voltou para o fechado e está na Unidade Penal Regional de Gurupi à disposição do Poder Judiciário.