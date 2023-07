Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 27 anos foi vítima de tentativa de homicídio, na madrugada deste domingo, 9, na Avenida Diogenes de Brito em Pium, centro-oeste do estado. A vítima foi conduzida para o hospital Regional de Paraíso do Tocantins.

A enfermeira de plantão disse aos policiais militares que a vítima foi atingida com cinco disparos. No local do ocorrido a polícia encontrou uma cápsula deflagrada de pistola calibre 380.

Para os policiais, a esposa da vítima disse que durante a madrugada três suspeitos chegaram em um carro, chamou o esposo pelo o nome, mas quando a vítima abriu a porta da sala foi surpreendido com vários disparos de arma de fogo, que atingiu a barriga, e dois disparos no braço esquerdo, perna direita, e no rosto.

A Polícia Militar (PM) realizou o patrulhamento na região, mas não encontrou os suspeitos.