Redação Jornal do Tocantins

Na terça-feira, 26, por volta das 20h30, um homem de 26 anos morreu baleado em uma casa localizada na quadra 603 norte em Palmas.

Segundo o relatório da Polícia Militar, a companheira da vítima informou que foi colocar o lixo na lixeira em frente a sua residência, quando dois homens chegaram em um carro de cor preta, que se identificaram como policiais. Ela ainda disse que um dos suspeitos ficou no carro e o outro entrou na casa juntamente com seu namorado.

De acordo com o relato da testemunha, o suspeito teria ameaçado o casal para deitarem no chão e logo após efetuaram cerca de 11 tiros no seu companheiro e depois saíram da casa sem falar nada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito.

Conforme a corporação, a vítima tinha mandado de prisão por assalto a mão armada e por tráfico de drogas. Ainda segundo os agentes, ele fazia parte de uma facção criminosa.

A Polícia Civil foi acionada e encontrou na residência da vítima cerca de 142 gramas de maconha.