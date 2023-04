Redação Jornal do Tocantins

Na manhã deste sábado, 1°, um homem de 25 anos morreu após sofrer disparos de arma de fogo enquanto bebia em um bar na quadra 305 norte, em Palmas.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que a vítima estava no estabelecimento, quando três homens saíram de um veículo, Fiat Uno branco, e um deles efetuou um disparo de arma de fogo contra o rapaz que atingiu a região do abdômen. Em seguida fugiram do local.

Uma testemunha disse à Polícia Militar (PM) que o rapaz era conhecido pela prática de furtos na região.

Ainda segundo a SSP, a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para coletar informações e subsidiar as investigações que iniciaram na tentativa de identificar os autores.