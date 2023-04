Um homem identificado como Carlos Eduardo de Sousa, de 24 anos foi morto a tiros em um bar na Avenida Filadélfia em Araguaína, região norte do estado, na madrugada deste domingo, 16.

De acordo com a polícia, quando a guarnição chegou ao local, se deparou com a vítima caída ao solo no interior do estabelecimento comercial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do homem.

A polícia isolou o local e a perícia científica compareceu, realizou seus trabalhos e constatou que a vítima foi alvejada com três disparos de arma de fogo, dois na região da cabeça e um no braço direito.

Testemunhas informaram aos policiais que o suposto autor, um homem não identificado, realizou quatro disparos de arma de fogo no momento do ocorrido e fugiu em um automóvel. Após a perícia, o corpo da vítima foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.

As guarnições realizaram diligências nas imediações na tentativa de localizar o autor, porém, sem êxito. A equipe da Delegacia de Homicídios esteve no local e seguirá nas investigações a fim de identificar o autor e a motivação do crime.