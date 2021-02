Vida Urbana Homem de 23 anos é preso em Araguaína por tentativa de furto em veículo De acordo com a vítima uma mulher, 21 anos, o suspeito foi flagrado furtando de seu automóvel, um equipamento de som e um macaco mecânico veicular.

Um homem, de 23 anos de idade, foi preso, na noite desta quarta-feira, 10, por tentativa em furto de veículo em Araguaína. Segundo a polícia, com o suspeito foram localizados uma chave amarela, um equipamento de som e um macaco mecânico. Conforme o Sistema Integrado de Operações (Siop), a equipe de Força Tática encontrou o suspeito no quintal de uma residência, com le...