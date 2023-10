Um homem de 23 anos morreu durante um suposto confronto com equipes da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar na noite de sexta-feira, 6, próximo a Porto Nacional.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam um chamado com informações de que dois homens em uma motocicleta compraram gasolina para abastecer um veículo. O carro seria um VW/gol G2 de cor prata, furtado durante a tarde de sexta-feira em uma fazenda da região. Militares se deslocaram pela TO-255 entre Porto Nacional e Fátima.

De acordo com a polícia, no km 17 visualizaram o suspeito trafegando no sentido Fátima - Porto Nacional e deram ordem de parada, com sinais sonoros e luminosos da viatura, mas, segundo a PM, o homem não obedeceu de imediato.

A PM informou que após o acompanhamento, o condutor parou, mas não atendeu “a ordem de desembarque, com as mãos cabeça”, neste momento, pegou uma arma de fogo, apontou em direção à equipe e atirou. Os militares atiraram de volta e o acertaram.

Ainda conforme a PM, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal local após perícia.

A Polícia Militar disse que a perícia confirmou que a arma usada era uma pistola Taurus 380 e que o veículo era o gol furtado na fazenda durante à tarde. O carro foi levado para a delegacia. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o delegado “confirmou a identificação do condutor, e informou que ele possui extensa ficha criminal”.

A corporação não divulgou a identidade.