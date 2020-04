Vida Urbana Homem de 22 anos é preso por suspeita de homicídio e outro crime em Colmeia Suspeito teria confessado o assassinato de um jovem de 18 anos que estava desaparecido desde novembro de 2019; ele também é investigado por tentativa de homicídio no início deste ano

A Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos em Colmeia, a 210 km da Capital, por suspeita de praticar um homicídio em 2019 e uma tentativa de homicídio no início desde ano. Os policiais da Delegacia da cidade capturaram o suspeito no último sábado, 11, mediante mandado de prisão expedido judicialmente. Conforme o delegado responsável pelo caso, Roberto Assis, as inv...