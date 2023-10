Mãe e filha, com idades de 58 e 17 anos, acabaram mortas na madrugada deste domingo, 29, no Assentamento Bom Sucesso, localizado na zona rural de Porto Nacional. A terceira vítima, homem de 59 anos, identificado pelas iniciais R.D.S, foi socorrido e levado ao hospital. O suspeito de cometer o crime é um homem de 22 anos, segundo informações da Polícia Militar (PM).

O Corpo de Bombeiros Militar informou que as vítimas são Maria Arantes Franco e a adolescente Olívia Arantes da Silva.

A Polícia Militar disse que, ao chegar no local, encontrou as duas com cortes profundos no pescoço, ambos do lado direito, e que um cachorro também foi assassinado.

Também informou que a terceira vítima, o homem de 59 anos, estava gravemente ferido no braço e perdia muito sangue. O homem é esposo de Maria.

Os bombeiros confirmaram que o homem estava com um ferimento no braço esquerdo e informaram que quando a equipe chegou no local, ele estava com o ferimento no braço esquerdo de pé, consciente, conversava e estava com sinais vitais normais.

A PM divulgou que a mulher de 58 anos ligou para o filho, que estava em Palmas, e relatou que o namorado da sua filha fez ameaças. O filho da vítima teria pedido para que as duas fossem “buscar abrigo em outra residência”.

Ainda de acordo com a polícia, há dois meses a adolescente se relacionava com o homem suspeito de cometer o crime e, durante a madrugada, ele chegou na residência com um facão e matou a mãe e a filha. O homem ferido no braço, esposo de Maria, tentou impedir o crime com um pedaço de madeira e acabou golpeado com o facão. Em seguida, o suspeito fugiu em uma moto.

A PM disse que a equipe foi até a casa do suspeito do crime e recebidos pela mãe do autor, que relatou que o filho “havia passado na residência e lhe informado que cometeram os crimes”, e fugiu do local em seguida. A equipe realizou diligências mas não o encontrou.

O corpo das vítimas foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) disse que a Polícia Civil está em diligências na busca pelo homem de 22 anos, suspeito de cometer "o duplo feminicídio contra mãe (58 anos) e filha (16 anos), e tentativa de homicídio contra o padrasto da adolescente".