Vida Urbana Homem condenado por tráfico de drogas no Tocantins é preso na Bahia Polícia Militar da Bahia também apreendeu um revólver de calibre 38 na residência do rapaz

Preso no município de Barras (BA) por tráfico de drogas e associação ao tráfico, um homem de 53 anos com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Dianópolis, sudeste do Estado, foi encaminhado para presídio de Irecê (BA), onde aguardará recambiamento para o Tocantins. A partir da ordem judicial, a 14ª Central de Atendimento da PC-TO ...