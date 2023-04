Na manhã desta terça-feira, 18, um suspeito condenado por roubo à mão armada praticado em Araguaína, no mês de janeiro de 2021, foi preso pela Polícia Civil (PC), no município de Juara (MT).

De acordo com a Secretaria de Segurança Publica (SSP), o homem teria fugido após praticar o roubo em Araguaína. Ainda segundo a polícia, suspeito possui uma extensa ficha criminal, e pertence a uma facção criminosa.

O crime

Na noite do dia 12 de janeiro de 2021, o suspeito, juntamente com um comparsa, ligou para um estabelecimento comercial e pediu uma pizza. Quando o motoboy chegou ao local indicado, foi surpreendido com os suspeitos que o aguardavam portando uma arma de fogo.

O motoboy foi rendido e teve sua motocicleta, a bolsa de entregas, aparelho celular e a pizza roubados. Pouco tempo depois do crime, a Polícia Militar (PM) recuperou alguns dos objetos roubados e prendeu um dos suspeitos.

O segundo suspeito conseguiu escapar, mas ainda assim, foi julgado pelo crime e condenado a uma pena de seis anos e oito meses de reclusão.

As equipes localizaram o paradeiro do homem, no estado do Mato Grosso, o suspeito foi conduzido até a cadeia local.