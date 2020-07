Após ser condenado em 1994 no Estado de São Paulo, um homem teve a localização revelada e acabou preso pela Polícia Civil tocantinense em Gurupi, na tarde desta quarta-feira, 8. De acordo com informações dos agentes, as investigações para localizar o paradeiro do indivíduo, que tem 60 anos, tiveram início quando os policiais civis da unidade especializada, vinculada a Diretoria de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), receberam uma cópia da ordem judicial, expedida por juízo criminal da cidade de São Paulo.

“De posse do mandado de prisão, passamos a empreender diligências e, por meio de troca de informações com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, fomos informados que o foragido da justiça poderia estar nas adjacências de Gurupi, cidade para onde teria vindo tentando evitar a captura”, disse o delegado Hélio Domingos de Assis Alves, titular da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP – Gurupi).

Com base nas informações, o homem foi localizado em uma fazenda, na zona rural de Gurupi. Ele trabalhava como encarregado de obras e não ofereceu resistência ao ser preso. Ele teve que ser conduzido até a sede da 3ª DHPP, onde o delegado deu cumprimento ao mandado de prisão, expedido ainda no ano de 2017 quando foi condenado a uma pena de 14 anos de prisão pelo crime de homicídio.

Após a realização dos procedimentos legais, o indivíduo acabou encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde aguardará transferência para o estado de origem.