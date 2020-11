Vida Urbana Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em bar de Luzimangues Testemunha disse que ouviu cerca de cinco disparos e viu um homem fugindo do local em um carro; esse é o segundo assassinado no distrito em cinco dias

Um homem, que usava tornozeleira eletrônica, morreu após ser baleado em um bar de Luzimangues, distrito de Porto Nacional. O crime ocorreu neste domingo, 29, por volta das 20 horas, no setor Laguna I. Conforme a PM, ao ser acionado e chegar ao bar, a proprietária do estabelecimento relatou que estava dentro do local quando escutou cerca de cinco disparos de arma d...