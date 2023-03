Redação Jornal do Tocantins

Na noite de quinta-feira, 16, a Polícia Militar (PM) prendeu em Araguaína, região norte do Estado, um homem de 66 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime estupro, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Segundo a corporação, os militares foram acionados com a informação de que um homem transitava no setor Jardim dos Ipês I, em um Corolla de cor prata.

A polícia iniciou o patrulhamento nas proximidades do endereço e viu o automóvel estacionado em uma calçada próximo à residência do acusado.

Em seguida os policiais realizaram a abordagem, consultaram o sistema de verificação, e constataram o mandado em aberto.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Araguaína para os procedimentos legais.