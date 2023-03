Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem na noite de terça-feira, 28, que estava com mandado de prisão em aberto, pelo crime de lesão corporal. A prisão ocorreu durante patrulhamento no município de Tabocão, região centro-oeste do Estado.

De acordo com PM, uma testemunha informou à equipe que uma mulher sofria ameaças pelo companheiro. Ao averiguar, os militares localizaram o casal e abordaram o suspeito.

Ainda de acordo com a corporação, ao fazer a identificação do homem, foi verificado um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal em desfavor do suspeito da ameaça.

A PM deu voz de prisão ao homem, e o conduziu à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Guaraí, onde foi confirmada a prisão em cumprimento ao mandado judicial.