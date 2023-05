Vida Urbana Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso na barreira policial da Operação Canguçu A polícia prendeu o comerciante, de 47 anos, na manhã desta quinta-feira, 4, na zona rural de Caseara

A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã desta quinta-feira, 4, um comerciante, de 47 anos, natural do Pará (PA), com mandado de prisão em aberto por homicídio durante uma barreira da Operação Canguçu, em Caseara, região centro-oeste do estado. O local é onde ocorrem os confrontos entre os suspeitos de aterrorizar Confresa (MT) contra as forças policiais. De acordo...