A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã desta terça-feira, 23, um homem, de 30 anos, foragido da Justiça por crime de roubo, cometido ainda no ano de 2012, em Araguaína, região norte do estado.

De acordo com a PC, a identificação do suspeito foi feita pela equipe de escrivães da unidade policial, no momento em que inseriram cadastros no sistema de pessoas que seriam intimadas para prestar esclarecimentos na delegacia. No cadastro, constava um mandado de prisão definitiva pela prática de um roubo à mão armada cometido em agosto de 2012.

De acordo com a polícia, o homem foi intimado e compareceu até a sede da Delegacia de Repressão a Roubos em cumprimento a mandado de prisão preventiva, com condenação por sentença definitiva.

O suspeito foi recolhido à Unidade Regional Penal de Araguaína.