Homem com mandado de prisão de São Paulo pelo crime de estupro é preso em Buriti do Tocantins

Um homem de 31 anos, natural de Codó (MA), com mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Penápolis (SP), pelo crime de estupro, acabou preso na manhã de terça-feira, 2, em Buriti do Tocantins, extremo norte do Estado. O mandado de prisão é datado de 1° de novembro de 2022, com validade para o dia 1° de novembro de 2025. De acordo com ...