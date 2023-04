Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 30 anos condenado por crimes que somam quase 20 anos de prisão foi preso pela Polícia Civil (PC) na terça-feira, 25. A prisão ocorreu na zona rural de Araguaína, região norte do estado. Segundo a polícia, alguns dos crimes cometidos foram dentro de presídios e ele é considerado de alta periculosidade.

A busca do suspeito ocorreu em cumprimento a uma ordem de prisão preventiva, emitida pela escrivania criminal de Augustinópolis, pelo crime de extorsão cometido dentro do presídio contra outros presidiários. O homem tinha acabado de ser colocado em liberdade, em razão da progressão de regime.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os registros criminais do suspeito começaram em 2014, quando ele respondeu por uma ameaça. No mesmo ano, passou a responder criminalmente pela morte da sua ex-namorada de 19 anos, com 21 golpes de faca na vítima.

Em 2015, o homem é preso em flagrante por roubo, ameaça e resistência. Dessa vez, a prisão é convertida em preventiva. Ainda segundo a pasta, em 2015, saiu a sentença pelo homicídio com a condenação a 14 anos. No ano seguinte, é condenado a mais cinco anos e quatro meses pelo crime de roubo.

Enquanto cumpria pena em 2020, ele ameaçou e desacatou cinco agentes penitenciários e acabou indiciado, mas o processo ainda aguarda sentença. No ano seguinte, voltou a ser indiciado por tentativa de homicídio qualificado de outro preso, dentro do presídio.

De acordo com agentes, neste ano, novo indiciamento por extorsão praticada dentro do presídio contra outros presidiários. A ordem de prisão preventiva é da escrivania criminal de Augustinópolis.