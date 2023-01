Vida Urbana Homem cai da moto ao passar sobre quebra molas e morre em Palmas Testemunhas disseram que o piloto morreu de imediato após incidente registrado no Lago Sul

Um homem identificado como Gessé Fernandes de Sousa, que pilotava uma moto modelo Honda Pop, morreu em Palmas após um incidente na Avenida G, no Lago Sul. Segundo informações da Polícia Militar, com base em relato de testemunhas, o piloto caiu assim que passou com a moto sobre um quebra-molas e perdeu o controle do veículo. Aparentemente a vítima morreu de imedia...