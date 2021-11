Vida Urbana Homem atira em posto de saúde de Santa Maria e enfermeira fica ferida Polícias Civil e Militar informaram que estão em busca do suposto autor dos disparos

Na tarde desta quarta-feira, 24, um homem entrou em um posto de saúde do município de Santa Maria do Tocantins, cidade 262 km de Palmas, e efetuou disparos de arma de fogo. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o autor do crime tinha o intuito de acertar uma determinada pessoa que estava na unidade, mas não conseguiu. Entretanto, uma enfermeira teria ...